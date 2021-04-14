Постоянное чувство голода оказалось признаком опасной болезни

Постоянное ощущение чувства голода, не связанного с приемом пищи, может указывать на развитие в организме человека опасных заболеваний, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Так, аномальный аппетит может быть признаком таких заболеваний, как гипертиреоз или гиперфункция щитовидной железы. По словам Кругловой, если человек испытывает сильное чувство голода и постоянно переедает, следует обратиться к специалисту.

Кроме этого, появлению непрекращающегося чувства голода способствует повышение кислотности желудочного сока. Подобное состояние грозит серьезными заболеваниями желудка и тоже требует наблюдения врача, передает «Звезда».

Круглова отметила, что аппетит также повышает частое употребление сладостей. Сахар повышает уровень инсулина, этот гормон влияет на ощущение голода. Данное состояние может свидетельствовать о начальной стадии сахарного диабета.

Специалист подчеркнула, что повышенный аппетит, обусловленный нерегулярным питанием и промежутками между едой более 4 часов, нередко является нормальным явлением, но требует пересмотра режима.