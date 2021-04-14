Sony показала новые флагманские смартфоны

Компания Sony официально представила два новых смартфона — флагманский Xperia 1 III и компактный Xperia 5 III. Особенностью аппаратов стал дисплей и продвинутая фотокамера.

Так, Xperia 1 III первым в мире получил дисплей разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Его диагональ равна 6,5 дюйма, а соотношение сторон 21:9. Модель Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым экраном Full HD с такой же частотой обновления.

Флагман от Sony оснащен уникальным телескопическим объективом. Сама камера с отдельной физической кнопкой состоит из четырех модулей. В наличии датчик 3D-iToF, система отслеживания движущихся объектов в реальном времени, непрерывный автофокус.

Новинки построены на самой современной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 с процессором Qualcomm Kryo 680 и графикой Qualcomm Adreno 660. Предусмотрено 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной.

Аккумулятор на 4,5 тысяч мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, беспроводная зарядка есть только у Xperia 1 III. Заявлено, что до 50% аккумулятор можно зарядить всего за полчаса.

Оба смартфона уже доступны для предварительного заказа в России. Sony Xperia 1 III стоит от 99,9 тысячи рублей, а «младшая» Sony Xperia 5 III оценивается в 84,9 тысячи рублей.