НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Sony показала новые флагманские смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © Sony

Компания Sony официально представила два новых смартфона — флагманский Xperia 1 III и компактный Xperia 5 III. Особенностью аппаратов стал дисплей и продвинутая фотокамера.

Так, Xperia 1 III первым в мире получил дисплей разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Его диагональ равна 6,5 дюйма, а соотношение сторон 21:9. Модель Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым экраном Full HD с такой же частотой обновления.

Флагман от Sony оснащен уникальным телескопическим объективом. Сама камера с отдельной физической кнопкой состоит из четырех модулей. В наличии датчик 3D-iToF, система отслеживания движущихся объектов в реальном времени, непрерывный автофокус.

Новинки построены на самой современной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 с процессором Qualcomm Kryo 680 и графикой Qualcomm Adreno 660. Предусмотрено 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной.

Аккумулятор на 4,5 тысяч мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, беспроводная зарядка есть только у Xperia 1 III. Заявлено, что до 50% аккумулятор можно зарядить всего за полчаса.

Оба смартфона уже доступны для предварительного заказа в России. Sony Xperia 1 III стоит от 99,9 тысячи рублей, а «младшая» Sony Xperia 5 III оценивается в 84,9 тысячи рублей.

Еще по теме
Xiaomi анонсировала экстремальный смартфон
Смартфон Vivo X60 Pro получил уникальную камеру
Смартфоны заставят пользователей смотреть по сторонам
Эксперт оценил опасность сна рядом со смартфоном
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Усс прокомментировал слухи о своей отставке
Второклассница под Новосибирском вытащила подругу из полыньи
Санкции задержат выход МС-21 на рынок
Санврачи Бурятии приготовились к борьбе с крысами
Самое популярное
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Игра Dota 2 получила масштабный патч
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Американский флот зайдет в Черное море
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
55
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
44
Американский флот зайдет в Черное море
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
40
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
Sibnet.Ru