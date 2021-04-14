Путина повторно укололи вакциной от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 14 апреля сделал вторую прививку от коронавируса. Заявление прозвучало на заседании попечительского совета Русского географического общества.

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства выразил надежду, что участники заседания, «проявляя заботу о себе и своих близких», тоже пройдут вакцинацию.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта, при этом вакцинация прошла непублично. В частности, Кремль так и не раскрыл, каким препаратом привился президент. Песков отметил, что это может быть одна из трех отечественных разработок, допущенных к применению в России.