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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Коллекцию Lada продают за 16 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Коллекцию Lada 1974-1984 годов выпуска без пробега продают в Москве, автомобили находятся в очень хорошем состоянии.

«Продается коллекция новых ВАЗов, 16 штук в идеальном состоянии», — говорится в объявлении на сайте Auto.ru. Стоимость — 16 миллионов рублей.

По словам продавца, годы выпуска продаваемых автомобилей от 1972 до 1984 года. Судя по снимкам, хранятся в машине в теплом гараже.

В коллекции представлены многие вазовские модели: 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099 и 2121. Особое место в коллекции занимает достаточно редкий кабриолет Lada Samara Fun.

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pepelmetal

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corrector

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