Коллекцию Lada продают за 16 млн рублей

Коллекцию Lada 1974-1984 годов выпуска без пробега продают в Москве, автомобили находятся в очень хорошем состоянии.

«Продается коллекция новых ВАЗов, 16 штук в идеальном состоянии», — говорится в объявлении на сайте Auto.ru. Стоимость — 16 миллионов рублей.

По словам продавца, годы выпуска продаваемых автомобилей от 1972 до 1984 года. Судя по снимкам, хранятся в машине в теплом гараже.

В коллекции представлены многие вазовские модели: 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099 и 2121. Особое место в коллекции занимает достаточно редкий кабриолет Lada Samara Fun.