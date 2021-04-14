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Все части сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» покажут за два дня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Чернобыль: Зона отчуждения»

Мистический сериал «Чернобыль: Зона отчуждения» о подростках, которые спасают мир от уже случившейся глобальной катастрофы, покажут целиком в эфире ТВ-3 за два дня, сообщила пресс-служба телеканала.

Показ всего «Чернобыля» на ТВ-3 состоится 18 и 25 апреля. В ближайшее воскресенье, 18 апреля, весь день, начиная с 14.00, канал будет показывать весь первый сезон, созданный режиссёром Андерсом Банке.

Продолжение, снятое режиссером Павлом Костомаровым, и итоговый полный метр «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» также можно будет увидеть целиком за один день через неделю, 25 апреля, начиная с 14.00.

Сериал «Чернобыль. Зона отчуждения» рассказывает о подростках, которые оказались в Припяти. Туда они отравились, чтобы поймать грабителя. С ребятами происходит много мистических событий. Прошлое и будущее переплетаются, и героям выпадает шанс предотвратить катастрофу.

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