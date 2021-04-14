Продажи Lada на Украине выросли в четыре раза

Спрос на машины Lada растет на Украине, следует из статистики продаж новых автомобилей в соседней стране, опубликованной ассоциацией Укравтопром.

В марте 2021 года на Украине продали 191 автомобиль Lada против 49 за аналогичный месяц в 2020-м (рост — в четыре раза). Но в списке самых популярных брендов Lada занимает лишь 17-е место.

Наибольшим спросом в стране пользуются Renault, Toyota, Kia, Skoda и Volkswagen.

До осложнения российско-украинских отношений в 2014 году Lada была одним из традиционных лидеров украинского авторынка. С 1 января 2020 года на Украине вступил в силу запрет импорта готовых автомобилей российского производства.

АвтоВАЗ смог обойти это решение путем организации сборки машин на Запорожском автозаводе (ЗАЗе) в рамках партнерства последнего с Groupe Renault. Тогда же в Запорожье из российских машинокомплектов начали производить кроссовер Arkana.