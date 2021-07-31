Вредные привычки: как уберечь экран смартфона от желтого пятна

Со временем на экранах многих смартфонов появляются желтые и белые пятна. Чаще всего это не производственный брак, а вина владельцев, совершающих одни и те же типовые ошибки при использовании гаджета.

Подобный дефект может проявиться уже через полгода-год использования гаджета. Чаще всего желтое или блеклое пятно появляется в центре или по бокам экранов. Типична такая поломка для бюджетных смартфонов на IPS матрице, реже — для OLED. Но если с гаджетом обращаться правильно, проявления дефекта можно избежать.

Не повышайте градус

Перегрев — самая распространенная причина появления дефектов экрана. А перегревается смартфон очень просто — при использовании во время зарядки, особенно, если он в чехле.

Любой чехол сам по себе ухудшает эффективность теплоотвода гаджета. А если в чехле подключить смартфон к зарядке и запустить игру и еще пару ресурсоемких приложений, то перегрев практически гарантирован — экран выгорит, и на нем появятся желтые пятна.

Дело в том, что подсветка LCD-экранов состоит из пленок, соединенных друг с другом, инвертора и лампочек. Свет от диодов отображается на боковую часть экрана, а пленки рассеивают его по дисплею. При перегреве пленки видоизменяют форму, выгорает клеящий слой между матрицей и сенсорной поверхностью. И после того, как смартфон остывает, на дисплее появляется пятно.

Поэтому, когда телефон стоит на зарядке, лучше не использовать его для игр, просмотра видео или других «тяжелых» приложений. Но если ждать нет возможности, то надо делать перерыв каждые 10-15 минут.

Вообще, если телефон стал горячим, экран лучше выключить, и положить гаджет в темное, прохладное место, пока он не остынет.

Берегите смартфон воды

Казалось бы, это правило известно всем. Но некоторые забывают, что у 98% смартфонов нет влагозащиты, и эти гаджеты весьма восприимчивы к воде. Необязательно ронять гаджет в воду, достаточно систематически брать смартфон с собой в душ. Даже если на него не попадет вода, влажность в ванной комнате со временем может стать причиной поломки.

В этом случае между пленками, отвечающими за подсветку, образовывается влага, они слипаются друг с другом, свет искажается, появляется пятно.

Бледно-желтое пятно на экране смартфона Фото : © youtube.com/Adamon

Также смартфон нужно беречь от дождя, не ронять в сугробы и не класть на влажные поверхности.

Желтое пятно от попавшей под экран влаги будет менее контрастным, но цвет компенсируется большим размером — почти в половину экрана. А еще от воды может пострадать микрофон, динамики и батарея.

Не давите

Смартфон, который положили в задний карман брюк, а потом благополучно забыли про него и сели, имеет шанс остаться целым. Но экран будет деформирован и через некоторое время на нем проявятся желтые пятна.

Вообще, любое механическое воздействие негативно скажется на экране смартфона. Даже если просто уронить гаджет, можно добиться эффекта желтого пятна.

Некоторые геймеры одновременно с тем, что перегревают гаджет, еще и рьяно давят на экран. Или эмоциональные владельцы гаджета пытаются открыть зависшее приложение более сильным нажатием пальца. Это прямой путь к «разноцветному» экрану. Сильное давление на тачскрин также приводит к деформации пленок, и как следствие, неверному рассеиванию света.

Лучше перезагрузить гаджет и попытаться найти решение проблемы в интернете. Это сохранит и нервы, и смартфон.

Главное — качество

Рынок смартфонов переполнен. И примерно с одинаковым набором характеристик в описании можно найти смартфон как за 15, так и за 50 тысяч рублей. Но как бы не хотелось сэкономить, лучше немного переплатить и отказаться от избыточных функций, но получить качественную вещь. Важны не только комплектующие, но и качество сборки.

Экраны дешевых смартфонов могут, вообще, без каких либо усилий обзавестись желтыми пятнами. Например, из-за не очень качественной проклейки между дисплеем и тачскрином.

А еще в дешевом смартфоне может вздуться аккумулятор и создать давление на дисплей. Если владелец заметили это, необходимо срочно отнести гаджет в ремонт, чтобы не наблюдать за процессом воспламенения аккумулятора.

Убрать желтые пятна с экрана смартфона самостоятельно нельзя, сколько бы советов о телефонах в холодильнике и специальных программах не публиковалось в интернете. Нужна замена матрицы, а это работа для профессионалов в сервис центрах и пунктах ремонта.