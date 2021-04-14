Депутат предложил особый отпуск для отцов

Дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка можно предоставлять отцам, с таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Рождение — это большая нагрузка для матери и ребенка и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца, приводит RT письмо Сухарева на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.

Сейчас по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребенка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.