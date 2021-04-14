Депутат предложил особый отпуск для отцов

Дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка можно предоставлять отцам, с таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
Рождение — это большая нагрузка для матери и ребенка и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца, приводит RT письмо Сухарева на имя главы Минтруда Антона Котякова.
«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.
Сейчас по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребенка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.
ZloykoteОбычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.
MuzykantПосмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...
UynachalnicaЭто про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
UynachalnicaЦитатаЗеленский потребовал от Байдена - сибнет жжот не по деццки!