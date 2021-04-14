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МИД рассказал о действиях России после отключения от SWIFT

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от международной платежной системы SWIFT, но пока она не отказывается от нее, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил отключение России от международных банковских систем.

Панкин в интервью РИА Новости сообщил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва видит большие перспективы в работе по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах, а также по отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.

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Zloykote

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Muzykant

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Uynachalnica

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Uynachalnica

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