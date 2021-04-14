МИД рассказал о действиях России после отключения от SWIFT

Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от международной платежной системы SWIFT, но пока она не отказывается от нее, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил отключение России от международных банковских систем.

Панкин в интервью РИА Новости сообщил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва видит большие перспективы в работе по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах, а также по отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.