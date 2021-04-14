Вышел трейлер документального фильма про Чедвика Боузмана от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер документального проекта «Чедвик Боузман: Портрет художника», проект выйдет 17 апреля.

В документальном фильме о Боузмане расскажут режиссеры, которые работали с ним над фильмами «42», «Маршалл», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Джеймс Браун: Путь наверх». Кроме того, своими воспоминаниями о Боузмане поделятся его коллеги из «Черной Пантеры».

В фильме примут участие лауреаты премии «Оскар» Виола Дэвис, Дензел Вашингтон и Спайк Ли, а также актриса Филисия Рашад и композитор Брэнфорд Марсалис. Они расскажут о преданности Боузмана актерскому ремеслу.

Чедвик Боузман умер 29 августа 2020 года в возрасте 43 лет в Лос-Анджелесе от рака. Посмертно артист получил премии Гильдии актеров за роль в «Ма Рейни: Мать блюза».