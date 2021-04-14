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CNN назвал Байкал туристической сенсацией России

Источник:
ИноСМИ
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Фото людей на зимнем Байкале
Американцы назвали Байкал туристической сенсацией
Фото: © zhushenje / Pixabay License

Гигантское древнее озеро Байкал стало туристической сенсацией России. Но наплыв гостей может погубить самое глубокое и чистое озеро планеты, высказали мнение журналисты американского издания CNN Мэри Ильюшина и Фред Пляйтген.

«Когда видишь Байкал впервые, трудно поверить собственным глазам», — поделились впечатлениями авторы.

Их удивило спокойствие природы и убаюкивающая тишина. Но сегодня найти такую безмятежность становится труднее — на побережье находятся полчища туристов.

«Местные водители от рассвета до заката возят по импровизированному ледовому шоссе группы туристов, доставляя их на живописный остров Ольхон. Одну группу сменяет другая, создавая впечатление конвейера», — описывают увиденное иностранцы.

По их словам, за последнее десятилетие Байкал стал главной туристической сенсацией в России, особенно для азиатских туристов. По официальным данным, количество посетителей постоянно растет, и в 2019 году составило почти два миллиона.

Но инфраструктура не готова к такому наплыву. В большинстве мест нет удобств — централизованной канализации и системы водоочистки. А они необходимы в условиях массового туризма. И это, по мнению авторов, может постепенно привести загрязнению чистейшего озера.

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Иркутск #Гео #Туризм
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