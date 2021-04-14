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Бывшего цыганского барона в Томске поймали с героином и оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео ГУ МВД по Томской области

Пожилого бывшего главу томской цыганской общины задержали с героином и оружием. По данным полиции, он имеет связи в криминальном мире и давал указания родственникам по сбыту наркотиков – до этого посадили девятерых его родственников.

Оперативники при силовой поддержке бойцов регионального спецподразделения «Гром» задержали за сбыт героина 63-летнего бывшего главу цыганской общины и его 37-летнего сообщника. Полиция опубликовала видео операции.

Подельник экс-барона получил от покупателя, который действовал в рамках оперативного эксперимента, меченые купюры. Их изъяли у бывшего главы цыганской общины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Кроме того, у пожилого цыгана нашли травматический пистолет и пистолет, похожий на боевой. Выяснилось, что он имеет связи в криминальных кругах и руководил своими родными, которые торговали героином. Его жена, два сына, племянник и племянница, родной брат и три снохи уже сидят в колониях.

По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенное группой лиц» 63-летнему цыгану грозит до 15 лет заключения.

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Zloykote

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Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

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