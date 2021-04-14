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МВД опровергло введение штрафа за шины не по сезону с июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Говорить о введении нового штрафа в 500 рублей за езду на резине не по сезону преждевременно, так как соответствующий проект постановления находится в стадии разработки, сообщил пресс-центр МВД.

C 1 июня 2021 в России вступят в силу новые ограничения эксплуатации автомобилей, которые предусматривают штраф за использование зимних покрышек летом и наоборот, написали некоторые СМИ.

Проект постановления о запрете автомобилистам ездить на резине не по сезону еще находится в стадии разработки и согласования, поэтому говорить о введении нового штрафа преждевременно, цитирует ТАСС пресс-центр МВД.

В октябре 2020 года на портале проектов нормативных правовых актов был размещен разработанный МВД проект постановления, которым предлагалось запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль, а на укомплектованной шипами — в летний период. По решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены.

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