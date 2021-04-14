Женская сборная России по футболу отобралась на Евро-2022

Женская сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2022, сыграв вничью с командой Португалии, сообщил Российский футбольный союз.

Первый матч команд в Лиссабоне завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Победный гол тогда забила нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина.

Ответная встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась ничейным результатом — 0:0. Благодаря победе по итогам двухматчевого противостояния сборная России вышла в финальный этап женского чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Первоначально турнир должен был пройти летом 2021 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

По итогам квалификационного турнира на первенство отобрались Нидерланды, Норвегия, Дания, Польша, Финляндия, Швеция, Франция, Швейцария и Германия, которые заняли первые места в группах. Путевки в финальный этап также разыгрывают Украина — Северная Ирландия и Чехия — Швейцария.