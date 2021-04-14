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Женская сборная России по футболу отобралась на Евро-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Женская сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2022, сыграв вничью с командой Португалии, сообщил Российский футбольный союз.

Первый матч команд в Лиссабоне завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Победный гол тогда забила нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина.

Ответная встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась ничейным результатом — 0:0. Благодаря победе по итогам двухматчевого противостояния сборная России вышла в финальный этап женского чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 6 по 31 июля 2022 года. Первоначально турнир должен был пройти летом 2021 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

По итогам квалификационного турнира на первенство отобрались Нидерланды, Норвегия, Дания, Польша, Финляндия, Швеция, Франция, Швейцария и Германия, которые заняли первые места в группах. Путевки в финальный этап также разыгрывают Украина — Северная Ирландия и Чехия — Швейцария.

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Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
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