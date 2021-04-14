НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией

Источник:
National Interest
202 5
Фото: © U.S. Department of Defense

Эксперт назвал стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО — это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России

США ждет «грандиозный стратегический провал» в случае прямого вооруженного конфронтации с Москвой из-за Украины, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

Неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе», полагает эксперт. «Россия — великая ядерная держава. Это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать, — отмечает Лоусон, в своей статье, опубликованной в журнале National Interest.

Аналитик подчеркивает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это «жизненно важно для страны». Но ситуация на юго-востоке Украины к таким случаям не относится, уверен аналитик. 

Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.

Еще по теме
Киев попросил разместить на Украине американские ЗРК Patriot
Киев исключил возможность наступления в Донбассе
Лавров призвал к переговорам о запрете оружия в космосе
Германия потребовала объяснить, зачем Россия передвигает войска
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бывшего цыганского барона в Томске поймали с героином и оружием
Бакланы отобрали улов у иркутских рыбаков
Жители Читы создали ОПГ по легализации мигрантов
Паводки поставили под угрозу чистоту Байкала
Самое популярное
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Игра Dota 2 получила масштабный патч
Американский флот зайдет в Черное море
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
Sibnet.Ru