Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией

Эксперт назвал стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО — это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России

США ждет «грандиозный стратегический провал» в случае прямого вооруженного конфронтации с Москвой из-за Украины, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

Неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе», полагает эксперт. «Россия — великая ядерная держава. Это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать, — отмечает Лоусон, в своей статье, опубликованной в журнале National Interest.

Аналитик подчеркивает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это «жизненно важно для страны». Но ситуация на юго-востоке Украины к таким случаям не относится, уверен аналитик.

Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.