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Алексей Романоф создал собственный лейбл Bordercollie Records

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alexeyromanof, instagram.com/alexeyromanof

Автор и композитор Алексей Романоф в свой 42-й день рождения презентовал собственный лейбл Bordercollie Records.

«Сегодня я официально открываю свой собственный музыкальный лейбл! Отныне все новые релизы, связанные со мной, будут выходить тут», — написал Романоф в Instagram.

Алексей Романоф известен работой с разными артистами, но в основном  с Анной Плетневой. Музыканты в составе группы «Винтаж» работали с 2006 по 2016 годы, а затем прекратили сотрудничество. После двухлетнего перерыва они снова воссоединились. Также у Романоф есть самостоятельные треки «Огромное сердце» и «Простые вещи».


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