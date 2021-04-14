Алексей Романоф создал собственный лейбл Bordercollie Records

Автор и композитор Алексей Романоф в свой 42-й день рождения презентовал собственный лейбл Bordercollie Records.

«Сегодня я официально открываю свой собственный музыкальный лейбл! Отныне все новые релизы, связанные со мной, будут выходить тут», — написал Романоф в Instagram.

Алексей Романоф известен работой с разными артистами, но в основном с Анной Плетневой. Музыканты в составе группы «Винтаж» работали с 2006 по 2016 годы, а затем прекратили сотрудничество. После двухлетнего перерыва они снова воссоединились. Также у Романоф есть самостоятельные треки «Огромное сердце» и «Простые вещи».