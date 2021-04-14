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Омского замминистра ЖКХ поймали на крупной взятке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марина Степанова стала подозреваемой по делу о коммерческом подкупе и получении взятки в особо крупном размере, сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, Степанова, помимо должности министра, руководила некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области». Действуя в интересах ООО, она получила от руководителя этого общества 2 миллиона рублей «за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капитальному ремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах, и оказываемых услуг».

Кроме того, Степанова получила в виде коммерческого подкупа от руководителя более 191 тысячи рублей как в виде денег, так и в виде услуг.

Дома и на работе у подозреваемой прошли обыски. Степанову арестовали. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства преступлений.

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Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
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