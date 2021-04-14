Омского замминистра ЖКХ поймали на крупной взятке

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марина Степанова стала подозреваемой по делу о коммерческом подкупе и получении взятки в особо крупном размере, сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, Степанова, помимо должности министра, руководила некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области». Действуя в интересах ООО, она получила от руководителя этого общества 2 миллиона рублей «за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капитальному ремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах, и оказываемых услуг».

Кроме того, Степанова получила в виде коммерческого подкупа от руководителя более 191 тысячи рублей как в виде денег, так и в виде услуг.

Дома и на работе у подозреваемой прошли обыски. Степанову арестовали. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства преступлений.