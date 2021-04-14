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Общественники предупредили о дефиците лекарств

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения преимуществ для части фармпроизводителей, предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации.

Минпромторг России предложил ввести для госзакупок лекарств правило «второй лишний», которое предполагает преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Из-за ограничения конкуренции может возникнуть дефицит препаратов в аптеках и, в худшем случае, уход с рынка ряда производителей. Подобные решения несут риски для пациентов, уверены во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). При отсеве препаратов снижается возможность их выбора.

«Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — сказал «Известиям» Жулев.

Механизм «третий лишний» призван ограничивать допуск на торги иностранных производителей лекарств и медизделий. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран в ЕАЭС.


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Топ комментариев

Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
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