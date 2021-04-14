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Путин рассказал Байдену о своем видении ситуации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре изложил президенту США Джо Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию», — говорится в сообщении.

Путин и Байден обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. «Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», — уточнили в Кремле.

Оба лидера выразили «готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества».

«Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия», — отмечается в сообщении.

Президент США предложил рассмотреть возможность провести в обозримой перспективе личную встречу на высшем уровне, заявили в Кремле.

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Политика #Мир
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