«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в шестой игре финала плей-офф

Шестая игра финала Восточной конференции завершилась победой «Ак Барса» со счетом 2:0. Обе шайбы «Авангарду» забросил именинник казанской команды Кирилл Петров.

Первые два периода команды провели всухую. В третьем периоде счет матча открыл Кирилл Петров из «Ак Барса», который в день игры отмечал 31-й день рождения. В конце периода Петров повторил успех, забив вторую шайбу.

Седьмая игра серии станет решающей для команд. Победитель Восточной конференции сразится за Кубок Гагарина с московским ЦСКА, который стал чемпионом Западной конференции после шести игр с питерским СКА.