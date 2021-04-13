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Байден предложил Путину встречу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил провести саммит в третьей стране, сообщает Белый дом.

«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — говорится в сообщении.

Путин и Байден также обсудили вопросы стратегической стабильности, глобальные и региональные темы, а также подтвердили желание продолжать диалог относительно контроля над вооружениями.

Кроме этого, Байден заявил Путину об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. Отмечается, что президент США четко дал понять, что Вашингтон будет решительно защищать свои национальные интересы.

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Политика #Мир #Россия
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