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«Милиционер с Рублевки» показал настоящего Яковлева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Сериал «Милиционер с Рублевки» стартовал на канале ТНТ. В приквеле «Полицейского» кроме Яковлева и Гудковой появились другие герои из оригинального проекта.

По сюжету «Милиционера с Рублевки» молодой Володя Яковлев только начинает работать опером. Он знакомится со своеобразным следователем Машей Гудковой, с которой будет раскрывать дела и превращаться в того самого неуравновешенного Яковлева.

Молодую версию самого смешного и отбитого полицейского российского ТВ сыграл Артем Сучков, совместивший свою интерпретацию Яковлева с фирменными чертами, которыми персонажа наделил Сергей Бурунов.

Первая серия «Милиционера» раскрыла главную интригу нового проекта — почему Яковлев стал таким нервным и озабоченным. В самом начале черты уже знакомого зрителям Володи от Бурунова зрители увидят не в молодом опере, а в его начальнике. Судя по всему, именно под его руководством Яковлев превратился из добропорядочного милиционера в отбитого.

Также в «Милиционере с Рублевки» появился молодой брат Володи — Денис. В «Полицейском с Рублевки» его персонаж появился только в четвертом сезоне, но сюжетная линия героев там как раз была привязана к их отношениям в юности. От этого зрители, которые знают «Полицейского», поймут гораздо больше шуток в «Милиционере».

Действие приквела происходит в эпоху 1994 года, на которую продюсер Илья Куликов «накинул флер сказочности и абсурда». Сериал получился очень атмосферным с сохранением атмосферы оригинального проекта. Но, чтобы понять его подтекст и суть, нужно обязательно знать сюжет «Полицейского с Рублевки».

«Милиционер с Рублевки» выходит с 12 апреля на ТНТ с понедельника по четверг в 21.00. Всего выйдет восемь серий.

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Топ комментариев

Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...
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