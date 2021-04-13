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Гостевые дома сгорели на турбазе Алтая. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Два гостевых дома сгорели на турбазе в селе Манжерок в республике Алтай. Региональное ГУ МЧС выложило в телеграм-канале видео полыхающих зданий.

Во вторник селе Манжерок загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу Береговая 4. Разгоревшееся пламя перекинулось на соседний дом. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил два здания, спасти их не удалось.

Погибших и пострадавших нет. Людей вовремя эвакуировали. Сотрудники МЧС сосредоточились на том, чтобы спасти два соседних дома, стоящих поблизости. На месте происшествия работают 32 человека и девять единиц техники.

Пожар локализовали, но горящие здания еще продолжают тушить. Площадь уничтоженная огнем, по предварительным данным, составляет 400 квадратных метров.

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