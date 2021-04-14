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Мультфильмы для малышей начнут регулярно выходить в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Популярные детские мультфильмы станут регулярно показывать на больших экранах в рамках проекта «Смешарики и друзья в кино», который стартует 6 мая, сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».

Компании «Рики» и Пионер договорились о регулярных показах на большом экране популярных российских анимационных сериалов.

Каждый месяц в кинотеатрах по всей России зрителей будут ждать новые серии мультсериалов «Смешарики», «Фиксики» и «Тима и Тома». В программу показов также войдет образовательный проект «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе, который не умеет читать и писать, но может очень многому научить в шутливой интерактивной форме.

Также в рамках проекта «Смешарики и друзья в кино» запланирована эксклюзивная премьера нового сериала ГК «Рики», подробности о которой будут раскрыты позже.

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Культгид #Кинематограф
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Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
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