Мультфильмы для малышей начнут регулярно выходить в кинотеатрах

Популярные детские мультфильмы станут регулярно показывать на больших экранах в рамках проекта «Смешарики и друзья в кино», который стартует 6 мая, сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».

Компании «Рики» и Пионер договорились о регулярных показах на большом экране популярных российских анимационных сериалов.

Каждый месяц в кинотеатрах по всей России зрителей будут ждать новые серии мультсериалов «Смешарики», «Фиксики» и «Тима и Тома». В программу показов также войдет образовательный проект «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе, который не умеет читать и писать, но может очень многому научить в шутливой интерактивной форме.

Также в рамках проекта «Смешарики и друзья в кино» запланирована эксклюзивная премьера нового сериала ГК «Рики», подробности о которой будут раскрыты позже.