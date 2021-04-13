Люди распробовали тяжелую воду на вкус

Люди способны отличить тяжелую воду от обычной H2O по вкусу, выяснили чешские ученые. До этого исследователи почти сто лет считали такую возможность мифом.

Некоторые специалисты утверждали, что тяжелая вода кажется более сладкой. Но доказать вкусовые отличия ученые смогли только сейчас, пишет издание Communications Biology. Для этого они отобрали группы подопытных молодых людей и давали им попробовать воду.

Оказалось, что практически все участники эксперимента безошибочно сообщали, тяжелая она или обычная, попробовав ее на вкус. Дальнейшее изучение феномена позволило установить, что сладкой тяжелая вода кажется из-за активации вкусового рецептора TAS1R2/TAS1R3.

При этом с точки зрения физики различия в свойствах обычной и тяжелой воды очень малы. Так, тяжелая вода содержит два атома дейтерия — тяжелого изотопа водорода, в то время как обычная — два атома протия, легкого изотопа водорода.

Активация рецептора сладкого вкуса тяжелой водой может использоваться в медицинских процедурах, отмечают авторы открытия. Поэтому исследование в перспективе может оказаться полезным для врачей.