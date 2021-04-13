Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, в которой отбывает наказание, из-за отказа передать ему Коран, сообщается на его странице в Instagram.

«Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка», — пояснил Навальный.

По словам политика, месяц назад он привез в колонию и заказал «кучу книг», однако до сих пор ему не выдали ни одной. По официальной версии, все книги проверяют на экстремизм, процедура занимает три месяца.

В феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области на два с половиной года, он прибыл туда в конце февраля.