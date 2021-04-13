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Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, в которой отбывает наказание, из-за отказа передать ему Коран, сообщается на его странице в Instagram.

«Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка», — пояснил Навальный.

По словам политика, месяц назад он привез в колонию и заказал «кучу книг», однако до сих пор ему не выдали ни одной. По официальной версии, все книги проверяют на экстремизм, процедура занимает три месяца.

В феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области на два с половиной года, он прибыл туда в конце февраля.

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Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!

Д. В

Украина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...
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