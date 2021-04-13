Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России

США и НАТО перемещают войска к границам России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший на Северный флот с рабочей поездкой.

По словам Шойгу, США и НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, а основной потенциал сосредоточат на Балтике и в Причерноморье.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.