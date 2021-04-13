Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
США и НАТО перемещают войска к границам России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший на Северный флот с рабочей поездкой.
По словам Шойгу, США и НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, а основной потенциал сосредоточат на Балтике и в Причерноморье.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — подчеркнул министр.
Он также добавил, что в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
ZloykoteОбычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
MuzykantПосмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...