Володин предложил США «подвинуться»

Соединенным Штатам придется подвинуться и уступить место России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться», — сказал Володин, комментируя современную политическую ситуацию в мире.

По словам председателя Госдумы, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте — не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.

«Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие», — отметил Володин.