Володин предложил США «подвинуться»

Соединенным Штатам придется подвинуться и уступить место России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться», — сказал Володин, комментируя современную политическую ситуацию в мире.
По словам председателя Госдумы, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте — не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.
«Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие», — отметил Володин.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
ZloykoteОбычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
MuzykantПосмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...