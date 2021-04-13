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Володин предложил США «подвинуться»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Соединенным Штатам придется подвинуться и уступить место России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться», — сказал Володин, комментируя современную политическую ситуацию в мире.

По словам председателя Госдумы, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте — не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.

«Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие», — отметил Володин.

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ponhik78

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Muzykant

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