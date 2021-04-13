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Биткоин установил исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс биткоина побил свой исторический максимум, цена самой популярной криптовалюты за сутки выросла на 3,4 %, превысив 63 тысячи долларов, свидетельствуют данные биржи Coindesk.

За последние пять дней стоимость криптовалюты выросла на 7 тысяч долларов. Эксперты полагают, что биткоин дорожает на фоне приближения публичного размещения акций крупной криптовалютной биржи Coinbase.

Биткоин также положительно влияет на другие криптовалюты — например, Etherium закрепилась на отметке в 2215 долларов. На 43% за последнюю неделю подскочил курс Binance Coin, а XRP подорожала на 60%.

Отметку в 60 тысяч долларов биткоин впервые преодолел в середине марта. Но после этого последовал спад, криптовалюта подешевела до 51 тысяч долларов. Последние недели биткоин практически непрерывно дорожает.

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