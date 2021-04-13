Xiaomi анонсировала экстремальный смартфон

Компания Xiaomi официально анонсировала флагманский смартфон Mi 11X на платформе Snapdragon 888 с экстремальной производительностью.

Mi 11X также получит «исключительные экран, камеру и звук», радуя пользователей «изысканным дизайном», утверждают разработчики. Модель на первом этапе станет эксклюзивом для рынка Индии, в дальнейшем возможно расширение географии продаж.

Согласно опубликованному компанией видео, выход Mi 11X состоится 23 апреля. При этом неясно, какой аппарат скрывается под обозначением Mi 11X — инсайдеры полагают, что новинка может представлять переименованный Mi 11 Pro.

Примечательно, что ранее вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн пообещал выпуск не менее трех новых моделей на Snapdragon 888. Таким образом, Mi 11X станет одним из таких флагманских смартфонов.