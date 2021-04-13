Слуцкая рассказала, больно ли фигуристкам падать

Падения фигуристов на льду выглядят очень жестко, но на самом деле им почти всегда не больно, рассказала известная спортсменка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
«Падают они (фигуристы) в основном на одни и те же места, поэтому заранее готовы к этому. Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу», — написала Слуцкая в Instagram.
Она добавила, что не исключены жесткие падения на льду, но чаще и больнее фигуристы падают на улице.
«В обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках. И вот именно на улице обычно и случаются непредвиденные травмы», — отметила фигуристка.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
Гроза10Потому что Гагарин - русский, а Россия - правопреемница СССР
slavayninтак вот кто чёрное море выкопал.