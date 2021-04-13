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Слуцкая рассказала, больно ли фигуристкам падать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/slutskayaofficial

Падения фигуристов на льду выглядят очень жестко, но на самом деле им почти всегда не больно, рассказала известная спортсменка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

«Падают они (фигуристы) в основном на одни и те же места, поэтому заранее готовы к этому. Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу», — написала Слуцкая в Instagram.

Она добавила, что не исключены жесткие падения на льду, но чаще и больнее фигуристы падают на улице.

«В обычной обуви мы чувствуем себя намного менее уверенно, чем на коньках. И вот именно на улице обычно и случаются непредвиденные травмы», — отметила фигуристка.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

Гроза10

Потому что Гагарин - русский, а Россия - правопреемница СССР

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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