Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный

Можно ли ребенку выучить английский онлайн? В каком возрасте начать заниматься иностранным языком с нуля? Насколько эффективны уроки для дошкольников? На эти и другие вопросы по изучение иностранного языка ответили в школе английского Helen Doron English.

Если начать учить иностранный до школы, потом будет гораздо проще освоить его на высоком уровне, уверены специалисты. Мастер-франчайзер Helen Doron по Новосибирской области Елена Казакова приводит в пример билингвов, которых в современном мире больше половины населения Земли.

Билингвинизм – это двуязычие на уровне родного языка, свободное использование и способность думать на двух языках. Людей, владеющих двумя языками, называют билингвами, тремя – полилингвами, большим количеством языков – полиглотами.

«Если вы хотите вырастить ребенка-билингва, то начинать заниматься языком нужно как можно раньше. Большинство детей, говорящих на двух языках с самого раннего возраста, показывают более высокие результаты в обучении, они более развиты и быстрее учатся новому. Обучение английскому детей в самом раннем возрасте закладывает базу для дальнейшего успешного развития», – говорит собеседница.

Часто дошкольников приводят учить английский уже в три и даже в два года. В этом возрасте дети даже не всегда понимают, что их на уроках учат английскому. Это воспринимается как игра, где весело, интересно и предлагается множество веселых и забавных занятий. Но на занятиях, конечно, есть и свои правила.

«Самые маленькие дети находятся в языковой среде с участием мамы. Это развивающие задания на мелкую моторику и вестибулярный аппарат, песенки, стишки, танцевальные движения, обучающие игрушки, карточки. Все это развивает у малышей зрительную и аудиальную память. До школы наша задача – сформировать у детей позитивное отношение к изучению языка», – объясняет Елена Казакова.

По методике Хелен Дорон все занятия проводятся в мини-группах от четырех до восьми человек. Положительный пример со стороны сверстников, командные игры и соревновательные моменты мотивируют детей на обучение, и говорить охотнее дети начинают именно в группе.

При индивидуальных занятиях ребенок привыкает слышать язык только от одного человека. Специалисты также отмечают, как многие ученики в самом начале обучения чувствуют себя скованно и боятся разговаривать на английском. В группе есть возможность «спрятаться» в общем хоре голосов и набраться уверенности.

Как удержать ребенка у монитора?

В период пандемии коронавируса все большей популярностью стали пользоваться онлайн-занятия иностранными языками. Много учеников занимаются из дальних районов и даже других городов.

Занятия проходят онлайн в мини-группах до четырех человек. На занятиях используются интерактивные задания и игры, дети не просто сидят у монитора, но и выходят из-за стола, выполняют задания на движения, поют песни. Педагоги используют специальный реквизит, а также просят родителей что-то подготовить для урока, чтобы занятие прошло интереснее для ребенка.

Преподаватели помогают детям начать выражать свои мысли на английском с первых занятий, давая обратную связь и мотивируя говорить их снова и снова. Уроки длятся от 35 минут для малышей до 90 минут для школьников: в зависимости от возраста детей и обучающего курса.

Подходить к выбору формата для занятий (онлайн или офлайн) нужно исходя из характера и темперамента самого ребенка. Важно попробовать разный формат. В школе Helen Doron English все пробные занятия проходят бесплатно, чтобы выбрать наиболее комфортный и удобный вариант.

Как выбрать преподавателя английского для ребенка?

Стоит ли заниматься английским с носителем языка или лучше выбрать русскоговорящего преподавателя? Ответ на этот вопрос зависит от возраста ребенка.

Пока ребенок маленький, и только недавно начал изучать английский язык, у него еще совсем небольшой словарный запас, в таком случае занятия с квалифицированным русскоязычным педагогом будут более эффективны: педагог владеет методикой преподавания, умеет грамотно и эффективно построить урок с малышами, создаст эмоциональный контакт с детьми, детям на занятиях будет психологически комфортно.

Носитель языка, конечно, может отлично владеть языком, иметь прекрасное произношение, но не всегда будет талантливым преподавателем. Кроме того, по словам Казаковой, дошкольник может просто испугаться англоязычного преподавателя из-за акцента, необычной манеры говорить, возможно, даже внешности.

Детям младшего школьного возраста для дополнительной языковой практики рекомендуют заниматься с носителями языка в качестве бонуса к урокам с русскоязычными преподавателями. А вот с 9-10 лет носителя английского можно смело выбирать в качестве основного педагога.

Все преподаватели центров Helen Doron English проходят интенсивный тренинг по методике Хелен Дорон, чтобы проводить эффективные уроки английского.

Какой уровень английского получат дети?

Ребенок, который начинает заниматься английским в раннем возрасте, будучи школьником уже обладает внушительным словарным запасом в несколько тысяч слов, уверенным знанием грамматики и хорошим произношением. Этих знаний будет достаточно, чтобы успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ, который приравнивается к уровню В2.

Если ребенок начал учить английский именно в школе и пришел на занятия в Helen Doron, ему придется приспособиться к особенному методу. Это отсутствие перевода на уроке, очень много общения, подача всех заданий через говорение. Цель обучения в центре – беглая разговорная речь и равномерное развитие всех навыков, высокий уровень владения английским.

В школе часто темп подачи материала не соотносится с реальными возможностями детей. Бывает, что ученики пятого или даже седьмого класса приходят на дополнительные занятия с уровнем второклассников.

В таком случае преподаватели делают выбор в пользу качественного освоения языка и построения прочной базы, а не попыток как можно скорее догнать школьную программу седьмого класса, когда у ребенка абсолютно не заложены основы языка.

У школы Helen Doron English есть лицензия на оказание образовательных услуг. После каждого курса ученики получают документы, где указан уровень, который они прошли.

Преподаватели рекомендуют своим ученикам-школьникам сдавать Кембриджский экзамен. Это не страшное испытание, а возможность проверить свои знания английского языка: умение понимать устную речь, общаться, читать и писать по-английски.

Они сдаются в разном возрасте и принимаются многими учреждениями в качестве доказательства хорошего уровня владения языком. Успешно сдавшие этот экзамен могут предъявить сертификат при устройстве на работу и учебу в англоязычных странах практически по всему миру. В школе Helen Doron экзамены сдают дети начиная с возраста семи лет.

Для детей Кембриджский экзамен – это первый сертификат, который даст им уверенность в себе и позволит начать планирование своего будущего.

А летом на каникулы?

Изучение иностранного языка приносит более ощутимые результаты при регулярном погружении в языковую среду и большем количестве практики. Поэтому разработаны специальные короткие летние курсы для детей от двух до 17 лет.

Курсы длятся четыре недели, они насыщены лексикой на тему приключений и путешествий, отдыха и традиций разных стран. На уроках ученики делают творческие поделки и научные эксперименты, проходят небольшие кулинарные мастер-классы и играют в обучающие настольные игры.

В курсе для подростков уделяется большое внимание грамматическим заданиям. Дети могут не только отдохнуть летом, но и провести время с пользой, получить новые знания. В сентябре им будет гораздо легче вернуться в школьную программу по английскому языку.

Helendoron.ru

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