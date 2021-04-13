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Брешь обнаружили в новых правилах техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Фотографии техосмотра, которые передаются в базу данных МВД, не защищены, мошенники могут легко загружать «обработанные» варианты, сообщил замначальника ГИБДД.

«Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса №97», — цитирует «Коммерсантъ» письмо замглавы ГИБДД Шеюхина в Минтранс.

Организации, предлагающие техосмотр онлайн с оформлением диагностической карты, подняли цены с 0,65-1 тысячи рублей до 1,5-2 тысяч. Владельцы автомобилей теперь должны прислать не только данные о пробеге, марке шин и копию СТС, но и еще две фотографии авто. Одна из компании просит кадры без отражений людей, зданий и с небольшим количеством заднего фона.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты рассказали, что для загрузки подделок в систему есть множество способов, начиная от редактирования фотографий, заканчивая заменой номеров на фото похожих машин. Для указания координат на снимке существуют десятки программ для редактирования метаданных файла. Кроме того, мошенники могут отогнать автомобиль на нужный пункт ТО, сфотографировать его там и вернуть владельцу без проверки.

С 1 марта возбуждено более 100 дел по статье 14.4.1 КоАП, рассказали в МВД. Их завели по «признакам нарушений правил проведения ТО, допущенных операторами». Наказание по этой статье ужесточили: теперь за оформление диагностической карты на машину, не приезжавшую на проверку, технический эксперт может быть оштрафован на 50 тысяч рублей, минимальный штраф для юрлиц увеличен со 100 до 200 тысяч, максимальный остался в размере 300 тысяч.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

Гроза10

Потому что Гагарин - русский, а Россия - правопреемница СССР

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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