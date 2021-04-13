Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил риска отключения России от западных платежных систем Visa и Mastercard, учитывая склонность ряда государств вводить разного рода санкции.

«Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, лучшим способом хеджирования всех рисков является создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности.

«То есть систем по укреплению суверенитета во всех областях экономики, банковского дела и так далее и тому подобное. Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир"», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас эта системы уже достаточно окрепла. «Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное», — заключил Песков.