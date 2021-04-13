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Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил риска отключения России от западных платежных систем Visa и Mastercard, учитывая склонность ряда государств вводить разного рода санкции.

«Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, лучшим способом хеджирования всех рисков является создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности.

«То есть систем по укреплению суверенитета во всех областях экономики, банковского дела и так далее и тому подобное. Этот процесс происходит, вы знаете, что вот, когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир"», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас эта системы уже достаточно окрепла. «Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное», — заключил Песков.

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ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

Гроза10

Потому что Гагарин - русский, а Россия - правопреемница СССР

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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