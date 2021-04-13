«Бессмертный полк» отменили в Новосибирске из-за коронавируса

Власти Новосибирской области решили провести парад Победы 9 мая в традиционном формате, но из-за пандемии коронавируса отменить ежегодную акцию «Бессмертный полк».

Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, парад пройдет со зрителями, но «Бессмертный полк» сочли рискованным и решили не проводить.

«Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно», – сказал губернатор Андрей Травников.

Шествие «Бессмертного полка» в Новосибирской области будет проходить в онлайн-режиме. Так уже было в 2020 году в разгар пандемии коронавируса.

«Предусмотрено гораздо больше функционала на электронных площадках. В прошлом году были проблемы и даже судебные дела по поводу того, что полк пытались дискредитировать нацистской символикой и даже с помощью фотошопа вставлять вместо лиц красноармейцев портреты нацистов. В этот раз будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые будут отслеживать такие попытки. Будет задействована нейросеть Сбербанка», – пояснил руководитель регионального штаба общественного движения Павел Жуков.

В 2019 году, до пандемии, в акции «Бессмертный полк» в Новосибирске приняли участие более 240 тысяч человек.