США разработают дешевый термоядерный реактор

Американский стартап TAE Technologies представил прототип коммерческого термоядерного реактора, который может совершить революцию в производстве энергии. Разработчики планируют, что реактор пойдет в серию уже к 2030 году.

Термоядерный реактор TAE Technologies всего 30 метров в длину и около семи метров в ширину, вес конструкции составляет 27 тонн. Для сравнения — перспективный токамак ИТЕР весит более 23 тысяч тонн.

Американские специалисты уверяют, что разогрев плазмы в реакторе достиг стадии, при которой идет самоподдерживающаяся реакция. Максимальная температура, которая была достигнута на экспериментальной установке — 50 миллионов градусов Цельсия.

Для термоядерного синтеза реактор TAE использует водородно-борный топливный цикл. При этом разогрев плазмы происходит в замкнутом цикле пучком частиц из ускорителя, а разогретая смесь удерживается магнитным полем.

TAE Technologies уже собрала более 880 миллионов долларов инвестиций — проектом заинтересовались Google, Charles Schwab, государственные структуры Кувейта. Разработчики отмечаю, что деньги пойдут на строительство нового прототипа.