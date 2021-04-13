Масштабный пожар произошел в районе омского нефтезавода

Омичи пожаловались на сильное задымление в районе
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По информации Минприроды Омской области, в
промзоне произошло возгорание мазута.
Днем во вторник омичи поделились в соцсетях фотографиями и
видео черного дыма, который распространился по промзоне недалеко от НПЗ.
«На Доковской произошло возгорание мазута. Компания-собственник
установлена. На месте работают представители РПН, МЧС, Лаборатория ЦЭМ
Министерства. Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения
нет», – написал в Instagram
министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
По информации регионального управления МЧС, горел автомобиль
КамАЗ, огонь перекинулся на две емкости, стоящие рядом. Пожар тушили 12 единиц
техники и 40 человек личного состава. К моменту публикации новости его удалось
локализовать.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
slavayninтак вот кто чёрное море выкопал.
correctorПадают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...