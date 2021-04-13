Масштабный пожар произошел в районе омского нефтезавода

Омичи пожаловались на сильное задымление в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По информации Минприроды Омской области, в промзоне произошло возгорание мазута.

Днем во вторник омичи поделились в соцсетях фотографиями и видео черного дыма, который распространился по промзоне недалеко от НПЗ.

«На Доковской произошло возгорание мазута. Компания-собственник установлена. На месте работают представители РПН, МЧС, Лаборатория ЦЭМ Министерства. Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения нет», – написал в Instagram министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

По информации регионального управления МЧС, горел автомобиль КамАЗ, огонь перекинулся на две емкости, стоящие рядом. Пожар тушили 12 единиц техники и 40 человек личного состава. К моменту публикации новости его удалось локализовать.