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Масштабный пожар произошел в районе омского нефтезавода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/lobov.ilya

Омичи пожаловались на сильное задымление в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По информации Минприроды Омской области, в промзоне произошло возгорание мазута.

Днем во вторник омичи поделились в соцсетях фотографиями и видео черного дыма, который распространился по промзоне недалеко от НПЗ.

«На Доковской произошло возгорание мазута. Компания-собственник установлена. На месте работают представители РПН, МЧС, Лаборатория ЦЭМ Министерства. Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения нет», – написал в Instagram министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

По информации регионального управления МЧС, горел автомобиль КамАЗ, огонь перекинулся на две емкости, стоящие рядом. Пожар тушили 12 единиц техники и 40 человек личного состава. К моменту публикации новости его удалось локализовать.

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ponhik78

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slavaynin

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corrector

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