Бананам предрекли полное исчезновение

Смертоносный почвенный гриб может оставить человечество без бананов, инфекцию под названием TR4 впервые обнаружили на плантациях Южной Америке, которые являются главными поставщиками этих фруктов.

В Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые банановые плантации, пишет Die Welt. Возбудитель заболевания не реагирует на ядохимикаты, поэтому единственный способ остановить эпидемию — вывести зараженные плантации из оборота на 30-40 лет.

Отмечается, что TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами. Болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов, так как Cavendish размножается неполовым путем через отростки.

Даже небольшая частица зараженной почвы способна быстро вывести из строя гигантскую плантацию, предупреждают эксперты. При этом заменить уязвимый для грибка Cavendish на другой невозможно — это самый урожайный сорт бананов в мире.

Если инфекцию не удастся остановить, человечество на 30-40 лет может остаться без бананов, указывают специалисты. Из-за дефицита страны Южной Америки будут вынуждены прекратить экспорт этого ценного продукта.