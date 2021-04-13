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Медведев заразился коронавирусом и снялся с турнира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/medwed33

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и не сможет принять участие в турнире в Монте-Карло, сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Это большое разочарование для меня — не сыграть в Монте-Карло. Теперь я должен сфокусироваться на выздоровлении, чтобы вернуться в Тур настолько быстро, насколько это будет возможно и безопасно», — прокомментировал Медведев.

Теннисист находится на самоизоляции, за состоянием его здоровья наблюдает медицинский штаб турнира и ATP.

Турнир в Монте-Карло проходит с 11 по 18 апреля. Медведев должен был начать соревнования со второго круга.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
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