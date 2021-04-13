Медведев заразился коронавирусом и снялся с турнира

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и не сможет принять участие в турнире в Монте-Карло, сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Это большое разочарование для меня — не сыграть в Монте-Карло. Теперь я должен сфокусироваться на выздоровлении, чтобы вернуться в Тур настолько быстро, насколько это будет возможно и безопасно», — прокомментировал Медведев.

Теннисист находится на самоизоляции, за состоянием его здоровья наблюдает медицинский штаб турнира и ATP.

Турнир в Монте-Карло проходит с 11 по 18 апреля. Медведев должен был начать соревнования со второго круга.