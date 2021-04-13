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Спасающаяся девушка выпрыгнула из окна в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девушка в Алтайском крае выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильников. Ее спасли транспортные полицейские, сообщила пресс-служба ведомства.

В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России обратился мужчина и рассказал, что в доме напротив девушка выбралась через окно на карниз третьего этажа, просит о помощи и собираясь спрыгнуть вниз.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции сержант полиции Олег Коробкин и прапорщик полиции Александр Бедушев. В это же время мимо проходила курсант Барнаульского юридического института МВД России Ольга Бебко.

Они смогли ее немного успокоить, но через некоторое время девушка все же прыгнула вниз. Олег Коробкин и Александр Бедушев подставили руки, смягчив падение. Это позволило избежать серьёзных травм. Девушка ударилась ногами о тротуар. С подозрением на перелом бригада скорой помощи доставила её в больницу.

В квартире, из которой спасалась 18-летняя, полицейские задержали двоих мужчин и женщину. По предварительным данным, они силой удерживали девушку в жилище. Следователи уже возбудили уголовные дела по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Руководство Алтайского линейного управления МВД России решило поощрить сотрудников патрульно-постовой службы транспортной полиции, чьи оперативные и грамотные действия предотвратили трагедию.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
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