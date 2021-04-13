Спасатели Алтая получат подмогу в борьбе с паводком

Спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области отправились в Барнаул на помощь коллегам и жителям в борьбе с паводком, сообщает пресс-служба ведомства.

В Алтайский край выдвинулись 40 человек, если ситуация ухудшится. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь.

Для проведения работ у спасателей есть спасательная техника, включая плавсредства и беспилотные авиационные системы, мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий, палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.

На сегодняшний день на территории Алтайского края зафиксированы подтопления в 14 населенных пунктах в девяти муниципальных образованиях. Всего подтоплено: два жилых дома, 110 приусадебных участков, пять участков дорог. При этом, отмечают спасатели, уровни воды нестабильны, обстановка периодически меняется.