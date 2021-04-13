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Спасатели Алтая получат подмогу в борьбе с паводком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области отправились в Барнаул на помощь коллегам и жителям в борьбе с паводком, сообщает пресс-служба ведомства.

В Алтайский край выдвинулись 40 человек, если ситуация ухудшится. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь.

Для проведения работ у спасателей есть спасательная техника, включая плавсредства и беспилотные авиационные системы, мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий, палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.

На сегодняшний день на территории Алтайского края зафиксированы подтопления в 14 населенных пунктах в девяти муниципальных образованиях. Всего подтоплено: два жилых дома, 110 приусадебных участков, пять участков дорог. При этом, отмечают спасатели, уровни воды нестабильны, обстановка периодически меняется.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
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