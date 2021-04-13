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ГИБДД составила памятку о намекающих на взятку инспекторах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Госавтоинспекция рассказала, что делать, если остановивший на дороге инспектор намекает на взятку, инструкция опубликована на сайте ведомства.

Список рекомендаций от ГИБДД в случаях, когда инспектор предлагает дать ему взятку:

— незамедлительно обратиться в полицию;

— не соглашаться и не отказываться от предложения, уклонившись под любым предлогом;

— использовать диктофоны и видеокамеры при общении с сотрудниками ГИБДД.

«Помните, независимо от того, нарушили вы правила дорожного движения или нет, ваше предложение о даче взятки фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье о даче взятки», — напомнили в Госавтоинспекции.

Минимальное наказание за дачу взятки должностному лицу — штраф в 500 тысяч рублей. Также можно получить реальный срок.

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