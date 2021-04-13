Фото Путина в кимоно появилось на афише чемпионата по самбо в Африке

Федерация самбо Центральной Африканской Республики распространила афишу с анонсом чемпионата страны по этому виду спорта с изображением президента России Владимира Путина в красном кимоно.

«Вы знаете, что президент Владимир Путин — спортсмен и любит самбо. Очень важно укреплять отношения между Россией и ЦАР. Мы это делаем путем продвижения вида спорта с русскими корнями», — рассказал РИА Новости президент Федерации самбо ЦАР Кевин Сирил Мобили-игнава.

По его словам, для самбистов ЦАР большая честь акцентировать внимание на российском происхождении данного вида единоборств и тем самым стремиться к укреплению отношений между странами через спорт.

«Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем (нашей) молодежи о том, кто такой Путин — воин, который нас не бросает», — сказал Мобили-игнава.