Полина Гагарина решила никогда не ходить на интервью к Собчак

Певица Полина Гагарина пооткровенничала с поклонниками и, отвечая на их вопросы в Instagram, раскрыла некоторые секреты.

Гагарина ответила на вопросы своих подписчиков в stories Instagram. Один из поклонников спросил, зовет ли ее на интервью Ксения Собчак. «Да. И не раз. Но я никогда к ней не пойду», — ответила Полина Гагарина.

Собчак на интервью часто задает каверзные вопросы и провоцирует своих гостей на откровения. Гагарина же не очень любит «выносить сор из избы». Например, она до сих пор не объясняла истинных причин своего развода.

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Кроме вопрос об интервью с Собчак, у певицы спросили про новые проекты в кино. Здесь Гагарина была более откровенна.

«Сейчас снимаюсь в полнометражном фильме, и осенью, надеюсь, будет очень крутой проект. Так что с кино только начало», — ответила она. Актерский дебют у Гагариной состоялся в третьем сезоне сериала «Бывшие», где она сыграла одну из главных ролей.

Еще, отвечая на вопросы подписчиков, Полина Гагарина рассказала, что с удовольствием вернется на «Голос», и что ее точно нет среди участников шоу «Маска», потому что она старается не сотрудничать с каналом НТВ.