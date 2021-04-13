НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне перестали соглашаться на «черные» зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
292 3
Фото: © Sibnet.ru

Число россиян, согласных на «черные» зарплаты, стремительно сократилось – согласно данным соцопроса, проведенного сервисом Superjob, сейчас таких всего 36%.

«Россиян, готовых получать зарплату «в конверте», сегодня 36%, что почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%)», – сказано в сообщении компании.

Согласно данным опроса, 35% не согласятся такие условия работы. Еще 29% затруднились с ответом. Мужчины готовы работать по «черной» схеме чаще, чем женщины.

Количество согласных на зарплату «в конверте» сейчас минимально за 12 лет. Больше всего готовых на такие условия, по информации компании, было в посткризисный 2009 год – 60%.

Тема: Делаем карьеру
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Удаленная работа понравилась жителям Новосибирска
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские разработчики модернизируют тренажер для космонавтов
Частицы космического топлива осели на МКС
СК раскрыл подробности смерти воспитанника томского интерната
Кузбасские подростки застряли на льдине посреди реки
Самое популярное
Юрий Гагарин появился в World of Tanks
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Китайские инвесторы покинули Россию
Обсуждение (3)
Отношения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
49
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
40
Американский флот зайдет в Черное море
30
Кремль посетовал на нехватку мигрантов в России
Sibnet.Ru