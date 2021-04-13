Россияне перестали соглашаться на «черные» зарплаты

Число россиян, согласных на «черные» зарплаты, стремительно сократилось – согласно данным соцопроса, проведенного сервисом Superjob, сейчас таких всего 36%.

«Россиян, готовых получать зарплату «в конверте», сегодня 36%, что почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%)», – сказано в сообщении компании.

Согласно данным опроса, 35% не согласятся такие условия работы. Еще 29% затруднились с ответом. Мужчины готовы работать по «черной» схеме чаще, чем женщины.

Количество согласных на зарплату «в конверте» сейчас минимально за 12 лет. Больше всего готовых на такие условия, по информации компании, было в посткризисный 2009 год – 60%.