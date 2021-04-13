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Netflix начнет сотрудничество с Россией со съемок «Анны Карениной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Robert G. Wilson / CC BY-SA 3.0

Стриминговая платформа Netflix планирует снимать фильмы и сериалы с российскими студиями. Первой совместной работой станет экранизация романа «Анна Каренина».

Экранизацией «Карениной» в современной интерпретации займется Netflix и российская киностудия 1–2–3 Production, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Договор между компаниями уже подписан.

Также Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими киностудиями. Руководство платформы активно занимается вопросом возможного производства фильмов и сериалов в России и уже обсуждает четыре-пять проектов.

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