Netflix начнет сотрудничество с Россией со съемок «Анны Карениной»

Стриминговая платформа Netflix планирует снимать фильмы и сериалы с российскими студиями. Первой совместной работой станет экранизация романа «Анна Каренина».

Экранизацией «Карениной» в современной интерпретации займется Netflix и российская киностудия 1–2–3 Production, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Договор между компаниями уже подписан.

Также Netflix ведет переговоры с еще несколькими российскими киностудиями. Руководство платформы активно занимается вопросом возможного производства фильмов и сериалов в России и уже обсуждает четыре-пять проектов.