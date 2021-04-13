Завершились съемки спецэпизода «Друзей»

Завершились съемки специального эпизода культового сериала «Друзья», он выполнен в формате ток-шоу.

«Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованными? «Друзья» Воссоединение приближается», — говорится в сообщении в официальном аккаунте сериала в Instagram.

Пока не озвучено, когда спецэпизод выйдет в эфир, но известно, что премьера состоится на стриминговом сервисе HBO Max.

Ранее СМИ сообщали, что специальный выпуск не станет очередной серией, скорее он выйдет в формате ток-шоу, где шестерка актеров, сыгравших друзей в сериале, не будут играть своих персонажей, если не считать один небольшой фрагмент. К актерам присоединятся продюсеры Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

Друзья должны были воссоединиться на экранах спустя четверть века после появления ситкома и через 15 лет после выхода последней серии. Проект был запланирован еще на 2020 год, но в планы создателей шоу вмешалась пандемия.