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Тимати опубликовал не вошедшее в эфир свидание из «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Тимати опубликовал в Instagram видео со свидания с моделью Екатериной Сафаровой, оно не вошло в эфир шоу «Холостяк» на ТНТ.

По неизвестной причине свидание не показали в эфире ТНТ, но репер опубликовал видео в соцсетях. Тимати пригласил девушку покататься на мотоцикле, и для такой прогулки он купил дорогой мотоцикл в салоне. Его цену не раскрыли.

«Покупать мотоцикл, чтобы просто покататься со мной? Я в шоке», — сказала Сафарова.

После прогулки на мотоцикле Тимати залез с девушкой на заброшенную стройку, потом погулял с ней по пляжу и парку в Дубаи. В конце свидания Тимати и Екатерина потанцевали возле фонтана. 

Сафарова сказала, что почувствовала себя счастливой. Подписчики назвали это свидание самым искренним и настоящим из тех, что были до этого.

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