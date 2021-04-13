Климатологи зафиксировали ускорение потепления в России, прирост температуры за 10 лет составил 0,51 градуса Цельсия, при среднемировом показателе 0,18 градуса, сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.

«Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — сказал РИА Новости Катцов.

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Ученый напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине XXI века.