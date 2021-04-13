Сердитые медведи разбрелись в поисках еды у Байкала

Медведи в заповедниках у Байкала вышли из спячки и бродят по побережью в поисках еды. Специалисты предупреждают, что людям лучше не ходить по тропам, облюбованными голодными и сердитыми косолапыми, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Отпечатки лап зверя заметили на территории Большереченского лесничества в «Заповедном Прибайкалье». Самого косолапого сотрудники природоохранного учреждения не видели, но сомнений в том, что медведи начинают просыпаться и как минимум один из них бодрствует, уже нет.

В Баргузином заповеднике в Бурятии тоже проснулись голодные хозяева тайги и разбрелись по побережью озера в поисках еды.

«Медведи активно патрулируют побережье Байкала. Ищут дары осенних штормов. Переплыть реку для них пустяк, хотя казалось бы проще обойти устье по еще крепкому льду Байкала», — сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Туристов предупредили, чтобы они не оставляли объедки после себя и обозначали свое присутствие на медвежьей территории. Можно громко разговаривать и громыхать вещами. Так хозяин тайги будет предупрежден и поспешит уйти от человека.