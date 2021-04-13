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Сердитые медведи разбрелись в поисках еды у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФГУП «Заповедное Прибайкалье»

Медведи в заповедниках у Байкала вышли из спячки и бродят по побережью в поисках еды. Специалисты предупреждают, что людям лучше не ходить по тропам, облюбованными голодными и сердитыми косолапыми, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Отпечатки лап зверя заметили на территории Большереченского лесничества в «Заповедном Прибайкалье». Самого косолапого сотрудники природоохранного учреждения не видели, но сомнений в том, что медведи начинают просыпаться и как минимум один из них бодрствует, уже нет.

В Баргузином заповеднике в Бурятии тоже проснулись голодные хозяева тайги и разбрелись по побережью озера в поисках еды.

«Медведи активно патрулируют побережье Байкала. Ищут дары осенних штормов. Переплыть реку для них пустяк, хотя казалось бы проще обойти устье по еще крепкому льду Байкала», сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Туристов предупредили, чтобы они не оставляли объедки после себя и обозначали свое присутствие на медвежьей территории. Можно громко разговаривать и громыхать вещами. Так хозяин тайги будет предупрежден и поспешит уйти от человека.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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